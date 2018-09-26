عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غوتيريش : حريصون على اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس





أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، في تقرير صدر الليلة الماضية، حرص المنظمة على انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس وفقا للشرعية والقرارات الدولية.



وقال غوتيريش في تقرير قدمه إلى الجمعية العامة بعنوان "تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية"، إنني "سأظل حريصا على أن تعمل الأمم المتحدة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتواصلة جغرافيا وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن واعتراف متبادل بينهما، وتكون القدس عاصمة للدولتين".



واضاف، ان ذلك سيتم في "إطار تسوية إقليمية شاملة تتوافق مع قرارات مجلس الأمن 242 و338 و1397 و1515 و 1860 و2334 ووفقا لخارطة طريق اللجنة الرباعية ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام، والقانون الدولي".

سبأ [26/سبتمبر/2018] نيويورك – سبأ:سبأ