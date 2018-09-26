عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية ومستوطنين يقتحموا ساحات الأقصى رام الله – سبأ :



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء 15 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية،وقامت بإغلاق المداخل المؤدية إلى المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس شمال الضفة.



وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم، ان قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين بزعهم أنهم مطلوبون خلال اقتحامها مناطق متفرقة في مدن نابلس ورام الله والبيرة وطولكرم وقلقيلية.



من جهة أخرى، قال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وأغلقت محيط المنطقة الأثرية، وأعلنتها منطقة عسكرية، تمهيدا لاقتحام المستوطنين. وأضاف في بيان أن قوات الاحتلال منعت أصحاب المحال التجارية في تلك المنطقة من فتح أبوابها، لافتا الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اقتحمت عدة منازل قريبة من الموقع الأثري.



ويستهدف الاحتلال المنطقة الأثرية في سبسطية الواقعة على بعد 12 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس، ويرفض السماح بإجراء أي ترميمات فيها، حيث انها كغيرها من المواقع الأثرية في فلسطين، تتعرض للتهويد الإسرائيلي.



من جهة اخرى اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الأربعاء، بحراسة من قوات الاحتلال الاسرائيلي، ساحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.



و قال مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الاقصى في القدس الشيخ عزام الخطيب ، ان عشرات المستوطنين ، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة باب المغاربة، حيث أدوا طقوسا تلمودية استفزازية وقاموا بجولات مشبوهة في باحات الحرم القدسي الشريف فيما تصدى لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية حراس الأقصى والمصلون والمرابطون.

سبأ [26/سبتمبر/2018]سبأ