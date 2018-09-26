محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجهاز المركزي يحيل تقرير الوقائع المرتكبة بالإدارة المحلية بحجة لنيابة الاستئناف



أحال فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة حجة، تقرير الوقائع الجنائية المرتبكة في الإدارة المحلية بالمحافظة إلى نيابة استئناف المحافظة، والبالغ إجمالي الضرر فيها 50 مليون ريال.



وأوضح بيان صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أنه بحسب مذكرة الفرع بالمحافظة رقم (212) بتاريخ11/7/2018م أن هذا المبلغ يمثل المنصرف من اعتماد الإدارة المحلية خلال السنتين الماليتين 2013-2014م مقابل التعويض عن حيازة أرضية لمعهد أروى المهني والتقني، وتقع مسؤولية ذلك على عاتق البائع وشهود انحصار الورثة.



وأكد البيان أنه تم تبليغ نتائج الفحص والمراجعة إلى محافظ محافظة حجة بالتقرير رقم (70) وتاريخ 3/2/2015م متضمنا العديد من المخالفات القانونية والوقائع الجنائية المضرة بالمال العام، إلا انه تم التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع الجنائية المضرة بالمال العام الواردة في التقرير.

سبأ [26/سبتمبر/2018] صنعاء - سبأ:سبأ