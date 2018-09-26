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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - سبتمبر - 2018 الساعة 12:05:38م
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كندا ترحل 900 مهاجر
[26/سبتمبر/2018] اوتاوا - سبأ :


قررت كندا ترحيل 900 مهاجر غير شرعي تم اعتراضهم من قبل الشرطة عند عبورهم بشكل غير قانوني الحدود قادمين من الولايات المتحدة.

وقال وزير أمن الحدود الكندية بيل بلير، أن ما يقرب من 900 مهاجر غير شرعي صدرت لهم أوامر ترحيل، مشيرا في كلمة له أمام مجلس العموم الكندي اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للمهاجرين غير النظاميين الذين تم ترحيلهم وإبعادهم من كندا ما زال منخفضا.

ولفت الى أنه منذ أوائل عام 2017 عبر أكثر من 34 ألف طالب لجوء إلى كندا من نقاط غير رسمية وقد تم ترحيل 398 منهم فقط.

واضاف أن مسؤولي الحدود الكندية لا يستطيعون استبعاد طلبات اللجوء الفاشلة إلا بعد استنفاذ جميع الخيارات القانونية المتاحة للحصول على وضع اللاجئ، والتي تشمل الطلبات المقدمة إلى مجلس الهجرة واللاجئين والطعون والتدابير الإدارية الأخرى، لافتا الى أنه عند الانتهاء من جميع هذه الإجراءات يمكن اتخاذ خطوات لترحيل هؤلاء الأفراد غير المؤهلين

سبأ
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