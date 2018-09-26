محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الاتصالات يهنئ القيادة السياسية بالعيد الـ56 لثورة 26 سبتمبر



هنأ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبدالله النمير، رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس والشعب اليمني بمناسبة العيد الـ56 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة .



وعبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن أحر التهاني والتبريكات باسم منتسبي قطاع الاتصالات والبريد بمناسبة ثورة 26 سبتمبر.



وأشار إلى أن الشعب اليمني يحتفل بهذه المناسبة الوطنية وهو يسطر أروع البطولات مدافعاً عن وطنه ووحدته وسيادته، رافضاً لكل أشكال الاحتلال والاستعمار، ومؤكداً للعالم تمسكه بمبادئه ونضاله المشروع في وجه تحالف العدوان.



ولفت الوزير النمير إلى أن احتفاء الشعب اليمني بهذه المناسبة يؤكد إبائه وأصالته التي لا تنسجم بأي حال من الأحوال مع التدخل والاحتلال ومشاريع التطرف.

سبأ [26/سبتمبر/2018] صنعاء - سبأ:سبأ