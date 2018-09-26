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  رياضة
مانشستر يونايتد يودع كأس رابطة المحترفين
[26/سبتمبر/2018] مانشستر – سبأ :


ودع مانشستر يونايتد منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم مبكرًا بخسارته بركلات الترجيح أمام ديربي كاونتي المنتمي للدرجة الثانية بعد التعادل 2 / 2 في مباراة الدور الثالث باستاد أولد ترافورد.

وبدون اللجوء لوقت إضافي كما تنص القواعد هذا الموسم اتجه الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح ليتفوق فريق المدرب فرانك لامبارد بنتيجة 8 / 7 بعدما أهدر فيل جونز ركلة تصدى لها الحارس سكوت كارسون.

وكان ديربي على بعد دقائق معدودة من الفوز في الوقت الأصلي بعد طرد الحارس سيرجيو روميرو في الدقيقة 67 لكن مروان فيلايني انتزع التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتقدم فريق المدرب جوزيه مورينيو بعد ثلاث دقائق بتسديدة متقنة من خوان ماتا بعد انطلاقة من أنطوني مارسيال من الجهة اليسرى.

وتعادل ديربي بركلة حرة رائعة من هاري ويلسون، الجناح الويلزي الصاعد المعار من ليفربول، في الدقيقة 59.

وبعد ثماني دقائق تعرض روميرو حارس يونايتد للطرد بعدما لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء واستغل ديربي الموقف ليسجل الهدف الثاني عبر جاك ماريوت الذي تابع تسديدة ارتدت من الحارس البديل لي غرانت.


وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع تعادل البديل فيلايني من ضربة رأس بعد تمريرة ديوجو دالوت العرضية وبعدها اتجه الفريقان لركلات الترجيح.ش

سبأ
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