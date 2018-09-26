محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل خسائر في عديد وعتاد العدو السعودي ومرتزقته



كبد الجيش واللجان الشعبية العدو السعودي ومرتزقته خسائر في العديد والعتاد بعمليات عسكرية وقصف صاروخي ومدفعي على مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان كسروا محاولة تسلل لمرتزقة العدوان على التباب السود قبالة منفذ علب بعسير,لافتاً إلى أن محاولة التسلل تزامنت مع غطاء جوي للطيران الحربي للعدو الذي شن 12 غارة.



وتم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة غربي مجازة وقبالة منفذ علب , وتم إعطاب رشاش عيار 23 بقصف مدفعي قبالة المنفذ .



وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة في منطقة الصوح بنجران , وتم إعطاب آلية عسكرية بقناصة عيار 50 بالمنطقة نفسها , كما تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في مجمع السلبة وشرق وجنوب جبل الدود بقذائف المدفعية بجيزان .



وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة وفرار آخرين وإعطاب آلية عسكرية في عملية هجومية على مواقعهم شرق الدريهمي بالساحل الغربي , فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات ومواقع للمرتزقة في الجبلية وغرب وجنوب الدريهمي .



وفي محافظة تعز كسر أبطال الجيش و اللجان الشعبية زحفاً واسعاً للمرتزقة على مواقع وتباب في حيفان مسنوداً بالطيران الحربي للعدو وأسفر عن إعطاب مدرعة عسكرية ومصرع وإصابة أكثر من 14 مرتزقا،ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بانفجار بالمديرية نفسها .



وأوضح المصدر أن عملية إغارة للجيش واللجان استهدفت مواقع المرتزقة في المخدرة بمديرية صرواح في محافظة مأرب , في حين لقي عدد كبير من المرتزقة مصرعهم خلال محاولة تسلل بوادي كنا في حام بمديرية المتون في محافظة الجوف .



ووفقا للمصدر تم كسر زحف للمرتزقة باتجاه مواقع الجيش واللجان في حيران بمحافظة حجة ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد منهم , و دكت المدفعية تجمعات ومواقع للمرتزقة وآلياتهم في الشريجة والسحي بكرش في محافظة لحج .

سبأ [26/سبتمبر/2018] محافظات - سبأ:سبأ