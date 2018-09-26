[26/سبتمبر/2018] محافظات - سبأ:
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 19 غارة على ثلاث محافظات واستهدف المرتزقة بالمدفعية المناطق السكنية ما أدى إلى استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بينهم طفل خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طفلاً استشهد جراء غارتين لطيران العدوان على منطقة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة ، وشن غارتين أيضاً على منطقة المنزالة بالمديرية .
واستهدف طيران العدوان ممتلكات المواطنين في مديرية باقم بـ 12 غارة ، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية .
وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارة تقل مواطنين في الطريق الرابط بين زبيد و الجراحي بمحافظة الحديدة ، كما شن غارة على منطقة المطيبية الواقعة بين مديريتي زبيد و التحيتا بالمحافظة .
وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على مديرية حيفان بمحافظة تعز .
وفي محافظة لحج أصيب مواطن بجروح خطيرة إثر قصف مدفعي للمرتزقة على الحيدين بمنطقة كرش .
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