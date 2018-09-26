محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 19 غارة على ثلاث محافظات واستشهاد وإصابة أربعة مواطنين





شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 19 غارة على ثلاث محافظات واستهدف المرتزقة بالمدفعية المناطق السكنية ما أدى إلى استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بينهم طفل خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طفلاً استشهد جراء غارتين لطيران العدوان على منطقة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة ، وشن غارتين أيضاً على منطقة المنزالة بالمديرية .



واستهدف طيران العدوان ممتلكات المواطنين في مديرية باقم بـ 12 غارة ، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية .



وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارة تقل مواطنين في الطريق الرابط بين زبيد و الجراحي بمحافظة الحديدة ، كما شن غارة على منطقة المطيبية الواقعة بين مديريتي زبيد و التحيتا بالمحافظة .



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على مديرية حيفان بمحافظة تعز .



وفي محافظة لحج أصيب مواطن بجروح خطيرة إثر قصف مدفعي للمرتزقة على الحيدين بمنطقة كرش .

سبأ [26/سبتمبر/2018] محافظات - سبأ:سبأ