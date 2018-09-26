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إيقاد الشعلة بذمار احتفاء بالعيد الـ56 لثورة الـ26 من سبتمبر
[26/سبتمبر/2018]
ذمار - سبأ :

أقيم بمدينة ذمار مساء أمس حفل إيقاد الشعلة إحتفاءً بالعيد الـ 56 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة.

وفي الحفل الذي أقيم على ساحة الملعب الأحمر بنادي نجم سبأ ذمار بحضور عدد من أعضاء السلطة المحلية والتنفيذية واكاديميين وقيادات كشفية وشباب.. قام وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق بإيقاد الشعلة.

تخلل الحفل أناشيد وطنية وإطلاق الألعاب النارية إبتهاجا بهذه المناسبة، فيما ردد المشاركون هتافات عبرت عن الولاء والوفاء للثورة اليمنية.

وأشاروا إلى أهمية الاحتفاء بأعياد الثورة اليمنية التي جسدت أروع الملاحم في مسيرة النضال الوطني للشعب اليمني.

سبـأ
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