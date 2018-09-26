بنيان توزع ألف و230 سلة غذائية بمديرية الضحي بالحديدة

الحديدة - سبأ :

وزعت مؤسسة بنيان التنموية اليوم ألف و230 سلة غذائية للأسر الأشد احتياجا بمديرية الضحي محافظة الحديدة.

وخلال عملية التوزيع أشار مسؤول فريق التوزيع في برنامج أغنياء من التعفف بمؤسسة بنيان وليد القدمي إلى أن توزيع هذه المساعدات الغذائية يأتي في إطار اهتمام المؤسسة في التخفيف من معاناة المواطنين بالمديرية.



ولفت إلى أن أهالي مديريات الساحل الغربي يعانون أشد المعاناة بسبب إستمرار الحصار والعدوان .. مشيرا إلى أن التوزيع الذي تم عبر برنامج المؤسسة الإغاثي أغنياء من التعفف شملت العديد من أحياء و قرى المديرية وفقآ لكشوفات المسح الذي استهدف الأسر الفقيرة والأشد احتياجا.

وأوضح القدمي أن عملية التوزيع مرت بمرحلتين الأولى مسح وتجهيز كشوفات المستفيدين ومن ثم توزيع السلال الغذائية عليهم.

ولفت إلى أن فرق التوزيع التزمت بالمنهجية التي تتبعها بنيان في الحفاظ على كرامة المستفيدين من خلال إيصال السلال الغذائية إلى منازلهم وتسليمها لهم يدا بيد.

[25/سبتمبر/2018]سبـأ