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ورشة تدريبية حول مشروع تتبع حركة النازحين بالمحويت
[25/سبتمبر/2018]
المحويت - سبأ :

عقدت بمحافظة المحويت اليوم ورشة عمل تدريبية حول مشروع تتبع حركة النازحين بالمحافظة، نظمتها المنظمة الدولية للهجرة والهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون الانسانية بمشاركة 19 باحثا من مختلف المديريات.

وفي افتتاح الورشة أشار محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر إلى أهمية تعريف المشاركين بآلية منهجية دقيقة لجمع بيانات النازحين وحصر أعدادهم واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية والتي تأثرت بشكل سلبي نظرا لتزايد عددهم واستمرار تنقلهم من مكان لآخر بما يمكن المنظمات من مساعدتهم وتخفيف معاناتهم.

ونوه بجهود المنظمة الدولية للهجرة ودورها في تنفيذ ودعم المشاريع الإنسانية التي تلامس أوضاع النازحين خاصة بالمناطق المتضررة التي تستدعي التدخل الإنساني لاغاثاتهم وإيواءهم.

فيما أوضح مدير فرع هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية مطهر شرف أن الورشة تهدف تأهيل وتدريب منسقي المشروع في المديريات المستهدفة علی التطبيق المتعلق بجمع بيانات النازحين وتعريف المشاركين بأنشطة المشروع وآلية عمل الفرق الميدانية.

وأشار إلی الجهود التي تبذل لمساعدة النازحين في مديريات المحافظة خصوصا في ظل تزايد احتياجاتهم الأساسية والحاجة القصوی لتغطية احتياجاتهم .. لافتا إلی تنفيذ أنشطة مبدئية لتقصي حجم وطبيعة أوضاع النازحين في مناطق المديريات.

بدورها أوضحت منسقة المنظمة الدولية للهجرة ابتسام الصنعاني أن الهدف من الورشة إعداد قاعدة بيانات بالنازحين من خلال تعريف المشاركين باستمارات الرصد والتقييم وحركة النزوح وتتبع أوضاع النازحين والعائدين إلی مناطقهم بما يسهل عمل المنظمات العاملة في المجال الانساني لمساعدتهم.

واستعرضت أنشطة المشروع وآلية عمل الفرق الميدانية أثناء نزولها للمديريات المستهدفة ودور أعضاء لجان التيسير والصعوبات التي من الممكن مواجهتها أثناء العمل الميداني.

حضر تدشين الورشة نائب مدير فرع الهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون الإنسانية أحمد مروان ومنسق الهيئة معاذ عبد القادر.

سبـأ
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