الرئيس المشاط يناقش مع وزير النقل أوضاع ميناء الحديدة ناقش الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم مع وزير النقل زكريا الشامي، أوضاع ميناء الحديدة في ظل تصعيد العدوان وما يفرضه من حصائر جائر.