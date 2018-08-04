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آخر تحديث: السبت، 04 - أغسطس - 2018 الساعة 11:03:23م
الرئيس المشاط يناقش مع وزير النقل أوضاع ميناء الحديدة
ناقش الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم مع وزير النقل زكريا الشامي، أوضاع ميناء الحديدة في ظل تصعيد العدوان وما يفرضه من حصائر جائر.
كوريا الشمالية تعرب عن قلقها إزاء المواقف الأمريكية تجاهها
أعربت كوريا الشمالية عن قلقها المتزايد بسبب المواقف الأمريكية تجاهها .. مؤكدة عزمها على تنفيذ الاتفاق النووي خلال قمة زعيمي البلدين في يونيو الماضي في سنغافورة.
الدكتور مقبولي يترأس اجتماع لمناقشة ارتفاع أسعار الصرف والمواد الغذائية الأساسية (مكتمل)
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي وحضور وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة المواضيع المتعلقة بالارتفاعات السعرية في سعر الصرف وانعكاساتها على أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية.
باريس سان جرمان يحرز لقب كأس الأبطال الفرنسية في كرة القدم للمرة السادسة
أحرز فريق باريس سان جرمان لقب كأس الأبطال الفرنسية في كرة القدم للمرة السادسة توالياً بفوزه السهل على موناكو 4-صفر اليوم السبت في مدينة شينزين الصينية.
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مسيرة نسائية حاشدة بالحديدة تندد بجرائم العدوان
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العدوان السعودي على اليمن
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Qassif-1 wages air attack on King Khaled Air Base in Khamis Mushayt
[04/أغسطس/2018]
SANAA, Aug 4 (Saba) – The Yemeni drone air force on Saturday launched an air attack on the King Khalid air base in Khamis Mushayt with Qassif-1.
Eman
SABA
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