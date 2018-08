Saudi Aggression War against Yemen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Army targets gathering of Saudi-paid mercenaries in Marib



MARIB, Aug.1 (Saba) – The army and popular forces targeted gatherings of US-Saudi paid mercenaries in al-Tahoor area in Marib province, a military official said Wednesday.

This operation caused huge losses upon the mercenaries' ranks.









