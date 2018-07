Saudi Aggression War against Yemen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Information Office condemns coalition airstrike on Hodeidah radio station



HODEIDAH, July 30 (Saba) – The information office in Taiz province condemned the airstrike crime of the US-Saudi aggression coalition against the Hodeidah radio station, an statement obtained by Saba on Monday.





Amal/zak



