2 thieves stealing 600,000 riyal arrested in Ibb



IBB, July 30 (Saba) – Two thieves wearing female clothes were arrested on Sunday by the police for stealing 600,000 riyal from a house in Jiblah district of Ibb province a security official said.







Amal /zak

