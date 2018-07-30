الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بينهم اربعة صحفيين و يحرم مقدسيتين من دخول شنت قوات الاحتلال ألإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مختلف مدن ومحافظات الضفة الغربية المحتلة طاولت 19 فلسطينيا .