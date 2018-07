Saudi Aggression War against Yemen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 6 Saudi air raids hits Sadaa



SAADA, July 30 (Saba) – The US-Saudi aggression coalition warplanes on Sunday launched six airstrikes on Baqm district in Sadaa province, a security official told Saba on Monday.







Amal/Zak

saba [30/يوليو/2018]Amal/Zaksaba