Saudi Aggression War against Yemen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 2 Saudi airstrikes hit Sanaa



SANAA, July 29 (Saba) – The US-baked Saudi aggression coalition warplanes on Sunday waged two raids on Sanhan district south of the capital Sanaa, a security official told Saba.





Amal/zak



Saba [29/يوليو/2018]Saba