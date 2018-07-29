سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن عهد التميمي ووالدتها ناريمان بعد قضائهما 8 أشهر في الأسر أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن الفتاة عهد التميمي (17 عاما)، ووالدتها ناريمان، بعد أن قضيتا في سجون الاحتلال الإسرائيلي مدة 8 أشهر؛ بحجة "إعاقة عمل جنديين إسرائيليين، ومهاجمتهما".