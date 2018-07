Saudi Aggression War against Yemen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Saudi jets wage five raids on Hodeidah



HODEIDAH, July 29 (Saba) – The Saudi war jets waged five air raids on Hodeidah province on Sunday morning, an official told Saba.



The hostile jets struck Arj area in Bagel district four times, causing huge damage in the area.



They also waged other raid on al-Kotyap resort in al-Mina district.







Mona Zaid

