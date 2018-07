Saudi Aggression War against Yemen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Aggression warplane wages 4 airstrikes on anchorage in Hodeidah







HODEIDAH, July 28 (Saba) – The US-backed Saudi-led aggression coalition warplane waged four airstrikes on anchorage at al-Hawk district in Hodeidah province, a local official told Saba.

The airstrikes caused huge damages on Friday, said the official.

Eman





