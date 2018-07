Saudi Aggression War against Yemen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Army shoot down US-Saudi reconnaissance plane in Asir











ASIR, July 28 (Saba) - The air defenses of the army and popular committees dropped a reconnaissance plane belonging to the US-backed Saudi-led aggression coalition in Asir region, a military official told Saba.

The reconnaissance plane was shot down in al-Rabouah in Asir on Friday, said the official.

SABA [28/يوليو/2018]SABA