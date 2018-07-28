الرئيس المشاط يلتقي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ناقش الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائه اليوم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد، سير العمل في الجهاز وخططه للعام الجاري. استشهاد 155 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ مارس الماضي أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 155 برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مسيرات العودة منذ انطلاقها في 30 مارس الماضي. انخفاض أسعار الذهب مع صعود الدولار رغم التوترات الأمريكية الإيرانية انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي استمر فيه هدوء رد الفعل من جانب المستثمرين إزاء الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران. منتخب المصارعة يحقق ست ميداليات في بطولة العرب بشرم الشيخ المصرية حقق المنتخب الوطني للمصارعة خمس ميداليات برونزية وميدالية فضية في ختام منافسات البطولة العربية للرجال في شرم الشيخ المصرية وذلك في لعبة المصارعتين الحرة والرومانية بمشاركة تسع دول عربية.