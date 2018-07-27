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آخر تحديث: الجمعة، 27 - يوليو - 2018 الساعة 11:45:15م
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  رياضة
نتائج منافسات البطولة الأولى للتنس الشاطئية المفتوحة بصنعاء
[27/يوليو/2018]
صنعاء - سبأ :

تأهل اللاعبان صدام الزبيدي وعبد الكريم الربيعي إلى دور نصف النهائي في البطولة الأولى للتنس الشاطئية المفتوحة، والتي ينظمها الاتحاد العام للتنس والاسكواش بدعم مجموعة الحباري.

جاء تاهل الزبيدي والربيعي إلى هذا الدور إثر تغلبهما على اللاعبين نبيل مزود وباسل كميتي.

كما تأهل إلى ذات الدور اللاعبين سلطان المسمري ومجدي الواسعي إثر فوزهما على اللاعبين محمد البيري وعبد العزيز الصلوي.

وصعد اللاعبان سامي الورد ومنيع المقالح إلى ذات الدور بتغلبهما على اللاعبين محمد هبه ومروان الدالي.

يذكر أن البطولة التي تختتم الأحد المقبل، بمشاركة ٣٢ لاعبا تقام لأول مرة في اليمن.



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