رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تأهل المقالح والمروني إلى نهائي بطولة الحباري الثالثة لتنس الميدان صنعاء - سبأ :

تأهل اللاعبان منيع المقالح وعبد الله المروني إلى نهائي بطولة الحباري الثالثة لتنس الميدان، والتي ينظمها الاتحاد العام للتنس والاسكواش بدعم مجموعة الحباري.



جاء تأهل اللاعب منيع المقالح إثر فوزه في دور النصف النهائي على اللاعب صدام الزبيدي، فيما تأهل اللاعب عبد الله المروني بفوزه على اللاعب مجدي الواسعي.



وفي منافسات فئة البراعم صعد إلى نهائي البطولة اللاعب رشيد محمد إثر فوزه على اللاعب يوسف سلامة، واللاعب عبد الرحمن شبيل بفوزه على اللاعب أحمد مزود.



وفي فئة الرواد تأهل إلى نهائي البطولة اللاعب نبيل مزود بفوزه على اللاعب مروان الداخلي واللاعب محمد هبة بفوزه على اللاعب وليد الفسيل .



يذكر أن منافسات البطولة تقام بدعم مجموعة الحباري بمشاركة أكثر من ١٧٠ لاعبا ولاعبة موزعين على سبع فئات عمرية " البراعم، الناشئين، الكبار، الرواد، الفتيات، المعاقين حركيا رجال، المعاقين حركيا سيدات ومؤسسة دار الرحمة للتنمية.

سبـأ [27/يوليو/2018]سبـأ