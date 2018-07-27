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اتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين استهداف العدوان لإذاعة الحديدة
[27/يوليو/2018]
صنعاء - سبأ :

أدان اتحاد الإعلاميين اليمنيين استهداف تحالف العدوان السعودي الأمريكي إذاعة الحديدة، حيث تعرض المقر الرئيسي لها اليوم للقصف الجوي ضمن سلسلة غارات همجية استهدفت الأعيان المدنية بالحديدة، وخلفت العشرات من القتلى والجرحى.


وأكد الاتحاد في بيان تقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن استهداف العدوان لإذاعة الحديدة يأتي في أطار الاستهداف الممنهج للمؤسسات الإعلامية الوطنية.

وجدد اتحاد الإعلاميين اليمنيين التذكير بأن الأعيان المدنية لها خصوصيتها القانونية في حالات الحرب والسلم على حد سواء، وإن للإعلام ووسائله ومؤسساته حرمة مضافة وفقا للأعراف والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

واضاف انه وفقا للقانون الدولي الإنساني تعتبر مرافق ومحطات الإذاعات والتلفزيون أعياناً ذات طابع مدني، ويرقى استهدافها والهجوم المتعمد عليها إلى جريمة حرب.

وطالب الاتحاد المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والإقليمية بالتضامن مع الإعلاميين اليمنيين وإدانة جرائم التحالف السعودي المتواصلة بحق الإعلاميين والمدنيين في اليمن.

وجدد دعوته إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

كما دعا الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن إلى مضاعفة الجهود والضغط على التحالف السعودي باتجاه توفير المزيد من الحماية للمدنيين والإعلاميين، والحد من العقاب الجماعي الذي يفرضه التحالف على اليمنيين بتواطؤ من المرتزقة وأدعياء الشرعية.

سبـأ
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