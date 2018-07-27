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آخر تحديث: الجمعة، 27 - يوليو - 2018 الساعة 11:45:15م
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وقفة بمدينة حجة تدين جريمة المرتزقة بحق الأسير سمنان
[27/يوليو/2018]
حجة - سبأ :

أدان أبناء مدينة حجة الجريمة المروعة التي ارتكبها مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بحق الجريح علي محمد سمنان أحد أسرى الجيش واللجان الشعبية.

واستنكر أبناء مدينة حجة في وقفة احتجاجية اليوم الممارسات الإجرامية لقوى العدوان ومرتزقته بحق الشعب اليمني بصورة عامة والأسرى بشكل خاص.
واعتبروا هذه الجرائم إنتهاكا سافرا للمبادئ والقيم الإسلامية والأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني.

وأكد بيان صادر عن الوقفة أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان ومرتزقته، منذ أكثر من ثلاث سنوات
، تكشف مدى الإنحطاط الأخلاقي .

كما أكد البيان التمسك بالحق القانوني في الرد على الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان ومرتزقته والتي تستفز اليمنيين .. مشددا على ضرورة استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته الإجرامية التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

ودعا البيان أبناء الشعب اليمني إلى تعزيز التلاحم والاصطفاف ومواصلة التحشيد ودعم الجبهات حتى تحقيق النصر المؤزر .

وفي الوقفة التي حضرها وكيل المحافظة محمد علي القاضي.. أكد المشرف الاجتماعي بالمحافظة عبدالله شايم صمود أبناء حجة في مواجهة العدوان .

ولفت إلى أن هذه الجريمة الوحشية تجسد حالة الافلاس التي وصل إليها تحالف العدوان ومرتزقته؛ ما يستوجب من الجميع التحشيد ورفد الجبهات لدحر الغزاة والمحتلين.

سبـأ
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