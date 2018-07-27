الرئيس المشاط يعزي في استشهاد الشيخ عبد الله أحمد الوهبي بعث الأخ مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ صالح بن صالح حسين الوهبي وإخوانه وكافة آل الوهبي في استشهاد الشيخ عبدالله أحمد صالح الوهبي وهو يؤدي واجبه الوطني في مواجهة العدوان في جبهات العزة والكرامة بمحافظة البيضاء. العالم يشهد اليوم أطول خسوف قمري في هذا القرن يشهد العالم اليوم الجمعة ظاهرة أطول خسوف قمري في القرن الـ21 عندما تقع الأرض في المنتصف بين القمر والشمس. انخفاض أسعار الذهب مع صعود الدولار رغم التوترات الأمريكية الإيرانية انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي استمر فيه هدوء رد الفعل من جانب المستثمرين إزاء الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران. منتخب المصارعة يحقق ست ميداليات في بطولة العرب بشرم الشيخ المصرية حقق المنتخب الوطني للمصارعة خمس ميداليات برونزية وميدالية فضية في ختام منافسات البطولة العربية للرجال في شرم الشيخ المصرية وذلك في لعبة المصارعتين الحرة والرومانية بمشاركة تسع دول عربية.