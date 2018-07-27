[27/يوليو/2018]
حجة - سبأ :
أقرت اللجنة الفرعية للدفاع عن خدمات الاتصالات بمحافظة حجة الأنشطة والفعاليات التي سيتم تدشينها مطلع أغسطس المقبل على ضوء أهداف وخطة اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات.
كما أقرت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة مدير فرع مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية المهندس سامي الخطيب، آلية عملها وتوزيع مهام أعضائها وكذا أهدافها في حماية خدمات الاتصالات وتعزيز الوعي المجتمعي حول أهداف المشروع التدميري" عدن نت " وكشف أضراره على القطاعات الرسمية والمدنية والشعبية.
وفي الاجتماع أكد المهندس الخطيب ضرورة توحيد الجهود لكشف مطامع مشروع عدن نت الذي تسعى حكومة الفار تنفيذه في عدن في إنتهاك للسيادة اليمنية وتهديد الأمن القومي .
وتطرق إلى أن هذا المشروع هدفه تدمير منظومة الشبكة الوطنية للاتصالات وإنهاء خدماتها وكذا توقف كافة خدمات الاتصالات والانترنت.
وشدد الخطيب على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر وأضرار هذا المشروع التدميري بتنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تسهم في تعزيز التلاحم والاصطفاف الرسمي والشعبي لحماية الممتلكات العامة .
سبـأ