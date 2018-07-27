ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 27 - يوليو - 2018 الساعة 11:45:15م
الرئيس المشاط يعزي في استشهاد الشيخ عبد الله أحمد الوهبي
بعث الأخ مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ صالح بن صالح حسين الوهبي وإخوانه وكافة آل الوهبي في استشهاد الشيخ عبدالله أحمد صالح الوهبي وهو يؤدي واجبه الوطني في مواجهة العدوان في جبهات العزة والكرامة بمحافظة البيضاء.
العالم يشهد اليوم أطول خسوف قمري في هذا القرن
يشهد العالم اليوم الجمعة ظاهرة أطول خسوف قمري في القرن الـ21 عندما تقع الأرض في المنتصف بين القمر والشمس.
انخفاض أسعار الذهب مع صعود الدولار رغم التوترات الأمريكية الإيرانية
انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي استمر فيه هدوء رد الفعل من جانب المستثمرين إزاء الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران.
منتخب المصارعة يحقق ست ميداليات في بطولة العرب بشرم الشيخ المصرية
حقق المنتخب الوطني للمصارعة خمس ميداليات برونزية وميدالية فضية في ختام منافسات البطولة العربية للرجال في شرم الشيخ المصرية وذلك في لعبة المصارعتين الحرة والرومانية بمشاركة تسع دول عربية.
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن سبع غارات على المزرق بحجة
طيران العدوان يشن خمس غارات على الحديدة
نتائج منافسات البطولة الأولى للتنس الشاطئية المفتوحة بصنعاء
تأهل المقالح والمروني إلى نهائي بطولة الحباري الثالثة لتنس الميدان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
منتخب المصارعة يحقق ست ميداليات في بطولة العرب بشرم الشيخ المصرية
[27/يوليو/2018]
القاهرة - سبأ :

حقق المنتخب الوطني للمصارعة خمس ميداليات برونزية وميدالية فضية في ختام منافسات البطولة العربية للرجال في شرم الشيخ المصرية وذلك في لعبة المصارعتين الحرة والرومانية بمشاركة تسع دول عربية.

حيث حقق لاعب المنتخب الوطني محمد عبد الله المغربي الميدالية الفضية والمركز الثاني في منافسات المصارعة الحرة وزن 61 كجم، كما أحرز الميدالية البرونزية والمركز الثالث في وزن 60 كجم للمصارعة الرومانية.

وخطف اللاعب جمال الصبري الميدالية البرونزية في وزن 55 كجم للمصارعة الرومانية وكذا الميدالية البرونزية والمركز الثالث في المصارعة الحرة وزن 57 كجم.

وتمكن اللاعب حسين عبد الله العزاني من تحقيق الميدالية البرونزية في وزن 65 كجم للمصارعة الحرة وهو نفس المركز الذي حققه زميله الرابع في المنتخب محمد القهالي في وزن ٨٢ كجم للمصارعة الرومانية .

وأوضح رئيس الاتحاد العام للمصارعة عبدالله المغربي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مشاركة لاعبي منتخب المصارعة في البطولة العربية تأتي في إطار استعداد المنتخب للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها في جاكرتا بإندونيسيا خلال الفترة ١٨ أغسطس إلى ٢ سبتمبر المقبلين.

واعتبر إحراز المنتخب الوطني لست ميداليات وتحقيق المركز الثالث فرقيا للمصارعتين الحرة والرومانية بقيادة المدرب الوطني بشير اليمني في هذه البطولة، إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها الاتحاد خلال الفترة الماضية .

يشار إلى أن لاعبي المنتخب الوطني يخوضون منافسات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية المفتوحة للمصارعة غدا في شرم الشيخ، على أن يتم عقب البطولة، إقامة معسكر تدريبي في القاهرة استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية بدعم اللجنة الأولمبية اليمنية.


سبـأ
  المزيد من (رياضة)
نتائج منافسات البطولة الأولى للتنس الشاطئية المفتوحة بصنعاء
تأهل المقالح والمروني إلى نهائي بطولة الحباري الثالثة لتنس الميدان
الإدعاء الإسباني يعاقب رونالدو بـ 3.2 مليون يورو غرامة في قضية تهرب ضريبي
محكمة التحكيم الرياضية ترفض طعن أمين عام (الفيفا) السابق فالك ضد عقوبته
انطلاق بطولة التنس الشاطئية المفتوحة الأولى في تاريخ اليمن
نتائج منافسات بطولة الحباري الثالثة لتنس الميدان
وزير الشباب والرياضة يدشن فعاليات الملتقى الصيفي الثالث لنادي وحدة صنعاء
اختيار تسديدة بافارد المذهلة في شباك الارجنتين افضل هدف في كأس العالم
ليفربول يفوز على سيتي في مباراة ودية في الولايات المتحدة
نيابة اسبانيا تطالب بسجن الرئيس السابق لنادي برشلونة روسيل 11 عاماً وتغريمه
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سبع غارات على المزرق بحجة
[27/يوليو/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على الحديدة
[27/يوليو/2018]
طيران العدوان السعودي يستهدف بغارة مواشي في مديرية المصلوب بالجوف
[27/يوليو/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على صعدة
[27/يوليو/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على صعدة وجيزان
[27/يوليو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by