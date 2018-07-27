رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منتخب المصارعة يحقق ست ميداليات في بطولة العرب بشرم الشيخ المصرية القاهرة - سبأ :

حقق المنتخب الوطني للمصارعة خمس ميداليات برونزية وميدالية فضية في ختام منافسات البطولة العربية للرجال في شرم الشيخ المصرية وذلك في لعبة المصارعتين الحرة والرومانية بمشاركة تسع دول عربية.



حيث حقق لاعب المنتخب الوطني محمد عبد الله المغربي الميدالية الفضية والمركز الثاني في منافسات المصارعة الحرة وزن 61 كجم، كما أحرز الميدالية البرونزية والمركز الثالث في وزن 60 كجم للمصارعة الرومانية.



وخطف اللاعب جمال الصبري الميدالية البرونزية في وزن 55 كجم للمصارعة الرومانية وكذا الميدالية البرونزية والمركز الثالث في المصارعة الحرة وزن 57 كجم.



وتمكن اللاعب حسين عبد الله العزاني من تحقيق الميدالية البرونزية في وزن 65 كجم للمصارعة الحرة وهو نفس المركز الذي حققه زميله الرابع في المنتخب محمد القهالي في وزن ٨٢ كجم للمصارعة الرومانية .



وأوضح رئيس الاتحاد العام للمصارعة عبدالله المغربي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مشاركة لاعبي منتخب المصارعة في البطولة العربية تأتي في إطار استعداد المنتخب للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها في جاكرتا بإندونيسيا خلال الفترة ١٨ أغسطس إلى ٢ سبتمبر المقبلين.



واعتبر إحراز المنتخب الوطني لست ميداليات وتحقيق المركز الثالث فرقيا للمصارعتين الحرة والرومانية بقيادة المدرب الوطني بشير اليمني في هذه البطولة، إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها الاتحاد خلال الفترة الماضية .



يشار إلى أن لاعبي المنتخب الوطني يخوضون منافسات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية المفتوحة للمصارعة غدا في شرم الشيخ، على أن يتم عقب البطولة، إقامة معسكر تدريبي في القاهرة استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية بدعم اللجنة الأولمبية اليمنية.





سبـأ [27/يوليو/2018]سبـأ