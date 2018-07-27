[27/يوليو/2018]
الحديدة - سبأ :
عقد بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة اليوم لقاء موسع للتعبئة والتحشيد لرفد الجبهات تحت شعار" معركة الساحل مسؤولية الجميع".
وفي اللقاء الذي حضره المشائخ والعقال وجمع من أبناء المديرية .. أكد وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد أهمية تعزيز الصمود للتصدي للعدوان وإفشال مخططاته.
وأشار إلى أن صمود أبطال الجيش واللجان الشعبية ومن خلفهم أبناء تهامة وكل أبناء الوطن، أفشل مخططات تحالف العدوان.
وفي اللقاء أشار مدير عام المديرية الدكتور محمد شريم إلى أهمية استمرار التعبئة والتحشيد لرفد جبهات الشرف والبطولة.. مؤكدا استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان.
فيما أكد الشيخ محمد موسائي في كلمة المشائخ وعلي صومل في كلمة العلماء، على أهمية إستمرار النفير العام لرفد جبهة الساحل الغربي والوقوف إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية.
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