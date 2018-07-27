محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع لعلماء وخطباء المساجد في التعزية وصال بتعز تعز - سبأ :

نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بجامع الجند محافظة تعز اليوم اجتماع موسع لعلماء وخطباء المساجد بمديريتي التعزية وصالة تحت شعار ” انفروا خفافاً وثقالاً ” .



وفي الإجتماع أكد محافظ تعز عبده الجندي ضرورة رفد الجبهات بالرجال والعتاد للدفاع عن الأرض والعرض ضد الغزاه والمحتلين.



وشدد على أهمية تضافر الجهود لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته الإجرامية التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



من جانبه أشاد القاضي حمد أمين المساوى بدور الخطباء في التصدي لمشروع العدوان الأمريكي السعودي في اليمن من خلال التوعية بمخططات العدوان وحث المواطنين على التحرك لمواجهة المعتدين ودحرهم من أرض الوطن.



وقد أكد خطباً وعلماء المساجد بمديريتي التعزية وصالة أهمية استشعار الجميع للمسئولية الملقاة على عاتقهم وخاصة العلماء والخطباء في تأدية رسالة المنبر الدينية في التوعية المجتمعية بما يتعرض له الشعب اليمني من مؤامرة تستهدف أمنه واستقراره.

سبـأ [26/يوليو/2018]سبـأ