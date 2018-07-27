محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدفاع والأركان تنعيان العميد الركن دكتور فضل الكهالي صنعاء - سبأ :

نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة العميد الركن دكتور فضل عبد الله الكهالي الذي وفاه الأجل اليوم إثر جلطة دماغية.



وأشاد بيان نعي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمناقب الفقيد، حيث كان من الكوادر الوطنية المعطاءة في السلك العسكري والمتصفة بالنزاهة والمبادرة في تنفيذ كل المهام التي أوكلت إليه في مسيرته المهنية.



وعبر البيان عن أحر التعازي لأولاد الفقيد وأسرته في هذا المصاب .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".



وسيوارى جثمان الفقيد الثرى في مقبرة النجيمات القديمة عقب الصلاة عليه بعد صلاة الجمعة غدا بمسجد الخير في بيت معياد بالعاصمة صنعاء.

سبـأ [26/يوليو/2018]سبـأ