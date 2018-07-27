محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس التلاحم يبارك استهداف سلاح الجو المسير لمطار أبوظبي الدولي صنعاء - سبأ :

أشاد مجلس التلاحم الشعبي القبلي بما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من إنجازات وملاحم بطولية في مختلف الجبهات وآخرها استهداف سلاح الجو المسير لمطار أبوظبي الدولي بطائرة صماد ٣.



وبارك المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) لقيادة الثورة والقيادة السياسية وأبناء وقبائل اليمن هذا الإنجاز النوعي الذي حققه سلاح الجو المسير.



ودعا مشائخ ووجهاء وأبناء وقبائل اليمن إلى المزيد من العطاء من خلال دعم سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية كأقل واجب وطني لأستمرار تحقيق الإنجازات الإستراتيجية.

سبـأ [26/يوليو/2018]سبـأ