محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطة المحلية بإب تدين تصفية مرتزقة العدوان لأسيرين من أبناء المحافظة إب - سبأ :

أدانت قيادة السلطة المحلية بمحافظة إب، إقدام قوى العدوان ومرتزقتها على تصفية أسيرين من أبناء المحافظة في جبهتي كرش وعسير.



وأكدت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تصفية فؤاد سعيد محمد الجماعي وعلي محمد سمنان من أبناء مديرية القفر بجبهتي كرش وعسير ورميهما من أعلى جبل فعل جبان وجريمة تفوق وحشيتها جرائم القاعدة وداعش في العراق وسوريا وإنتهاكا صارخا للمبادئ والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.



وحمل البيان تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات مسؤولية ارتكاب هذه الجرائم المشينة التي يندى لها جبين الإنسانية.



وأكد أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم ولن توهن من عزيمة الشعب اليمني في مواجهة تحالف العدوان ومرتزقته.



وشدد البيان على أهمية تعزيز التلاحم والاصطفاف ورفد الجبهات لمواجهة العدوان والرد على جرائمه.



ودعت قيادة السلطة المحلية أحرار العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذه الجرائم وكشفها للرأي العام العالمي ودور القوى الإقليمية والدولية المشبوه في دعم هذه التنظيمات الإرهابية.



وأكد البيان أهمية تحمل الجميع مسؤولياتهم القانونية في إدانة هذه الجرائم والعمل على محاسبة مرتكبيها .





سبـأ [26/يوليو/2018]سبـأ