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قافلة بني الحارث بأمانة العاصمة تصل الحديدة
[26/يوليو/2018]
الحديدة - سبأ :

وصلت مدينة الحديدة اليوم قافلة دعم غذائية مقدمة من مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة يرافقها عدد من المقاتلين تحت شعار " الساحل مسؤولية الجميع".

حيث كان في استقبال القافلة التي تشمل مواد غذائية وأدوية وملابس ومواشي، بالإضافة إلى مبالغ مالية، القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ووكيلا أمانة العاصمة علي السقاف وقناف المراني ومشرف المحافظة أحمد البشري وعدد من قيادات ومسئولي ومشائخ ووجهاء المحافظة.

وثمن قحيم عطاء أبناء قبيلة بني الحارث .. مرحبا بالقيادات والشخصيات الاجتماعية المرافقة للقافلة من مديرية بني الحارث وأمانة العاصمة.

وأشار إلى أن الدعم للجبهات يجسد مدى التلاحم الشعبي والاستجابة الصادقة لدعوة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لرفد وتعزيز جبهات الساحل الغربي وتهامة في معركة التصدي لقوى العدوان.

من جانبه ذكر عضو مجلس الشورى رئيس القافلة عادل الحنبصي أن القافلة تأتي في إطار برامج دعم أمانة العاصمة ومديرياتها للمرابطين في الجبهات دفاعا عن الوطن .

فيما أكد وكيل أمانة العاصمة علي السقاف أن أبناء الأمانة يحملون هم الوطن في نفوسهم ويضعون على عاتقهم مسؤولية الدفاع عنه من خلال المشاركة الفاعلة في دعم الجبهات بالمال والرجال.

وأشار إلى أن دعم الجبهات سيستمر وبسخاء حتى دحر الغزاة والمعتدين وتحقيق النصر.

إلى ذلك أشاد مشرف محافظة الحديدة أحمد البشري، بتفاعل مديريات أمانة العاصمة.

ولفت إلى أن القافلة المقدمة من قبيلة بني الحارث تمثل رافدا إيجابيا وحقيقيا للمرابطين بجبهات الساحل الغربي وتهامة.

سبـأ
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