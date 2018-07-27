محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القائم بأعمال محافظ الحديدة يلتقي وفد أحزاب المشترك وأنصار الله الحديدة - سبأ :

إلتقى القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم وفد أحزاب اللقاء المشترك والمكتب السياسي لأنصار الله برئاسة الدكتور ياسر الحوري وسليم المغلس.



جرى خلال اللقاء الذي حضره وكيلا المحافظة علي قسر وعبد الجبار أحمد محمد ، استعراض المستجدات في الساحل الغربي و تصعيد العدوان واستفزازاته الأخيرة التي تأتي في إطار تنفيذ صفقة القرن، مؤكدين فشل هذا المشروع أمام رفض كل القوى السياسية الوطنية الشريفة للتفريط بسيادة الوطن تحت أي ظرف.



وأشاد اللقاء بالصمود الأسطوري لرجال الجيش واللجان الشعبية ومعهم كل شرفاء وقبائل الوطن الذين أفشلوا مؤامرات العدوان واستفزازاته الأخيرة في الساحل الغربي وكبدوه خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.



إلى ذلك زار القائم بأعمال المحافظ ومعه وكيلا المحافظة قشر وعبد الجبار ووفد أحزاب اللقاء المشترك والمكتب السياسي لانصار الله ميناء الحديدة حيث اطلعوا على سير اداء الميناء في استقبال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية الواصلة عبر الميناء وآلية استقبالها.



و أكدوا أن موانئ الحديدة التي تخدم معظم موطني المحافظات موانئ مدنية لا يمكن السماح بتحويلها إلى مواقع وثكنات عسكرية كما يدعيه ويتمناه العدوان بهدف جعلها هدفا عسكريا لتدميرها في أي وقت.



وطالبوا المجتمع الدولي التواق للسلام للضغط باتجاه وقف العدوان وفك الحصار عن الشعب اليمني وتخفيف معاناته المستمرة لأكثر من ثلاثة أعوام.







سبـأ [26/يوليو/2018]سبـأ