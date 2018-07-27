محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب وزير المياه يطلع على التحضيرات لتحديث دراسة شبكة الصرف الصحي بصعدة صعدة - سبأ :

أطلع نائب وزير المياه والبيئة عبدالله الهادي اليوم على التحضيرات الجارية لتحديث دراسة شبكات الصرف الصحي بشوارع وضواحي مدينة صعدة القديمة.





وأشار نائب وزير المياه والبيئة خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بصعدة محمد الصعدي، إلى أهمية تحديث الدراسة في الجانب الفني لمشروع شبكة الصرف الصحي ومحطة المعالجة لمدينة صعدة.



وأكد على الأهمية التي يمثلها هذا المشروع والذي سيكون من المشاريع النموذجية التي تنفذها وزارة المياه والبيئة في المحافظة خلال المرحلة المقبلة.



فيما أشار المهندس أشرف الجعفري إلى أن تحديث دراسة شبكات الصرف الصحي لمدينة صعدة القديمة والأحياء المجاورة وكذا تصميم محطة المعالجة وإعداد وثائق المناقصات سيتم خلال ستة أشهر على أن تقسم الأعمال لثلاثة عقود تنفذها منظمة اليونيسيف.

سبـأ [26/يوليو/2018]سبـأ