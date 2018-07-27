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المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء: سنطلع العالم على معاناة اليمنيين نتيجة الحرب والحصار
[26/يوليو/2018]
الحديدة - سبأ :

ناقش لقاء موسع بمؤسسة مواني البحر الأحمر اليمنية اليوم برئاسة القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم والرئيس التنفيذي للمؤسسة القبطان محمد أبوبكر إسحاق مع وفد برنامج الغذاء العالمي برئاسة استيفن أندرسون، سير العمل بمينائي الحديدة والصليف بهدف استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.


وفي اللقاء الذي حضره رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء عبدالرزاق المؤيد ومدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بالمحافظة جابر حسين الرازحي وعدد من مدراء إدارات موانئ البحر الأحمر والأجهزة الأمنية .. أشار قحيم إلى أهمية الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لتحقيق الفائدة من الدعم الإنساني الذي يقدمه البرنامج للشعب اليمني عبر ميناء الحديدة.

وأكد على أهمية أن يظل ميناء الحديدة مفتوحا أمام تدفق المواد الإنسانية والعلاجية والوقود للتخفيف من معاناة المواطنين في مختلف المحافظات خاصة في ظل الحصار والعدوان.

وأوضح أن قيادتي المحافظة ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ستواصل تقديم الدعم والتسهيلات لوصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين وغيرهم في مختلف المحافظات.

وطالب القائم بأعمال محافظ الحديدة برنامج الأغذية العالمي بزيادة المساعدات الإنسانية واطلاع العالم على حجم المعاناة الإنسانية للشعب اليمني جراء العدوان والحصار على مدى أكثر من ثلاث سنوات.

فيما اعتبر رئيس مؤسسة مواني البحر الأحمر اليمنية، ميناء الحديدة شريان الحياة للشعب اليمني .. لافتا إلى أن الميناء منشأة مدنية لا علاقة لها بالصراعات بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

وذكر أن الميناء حاصل على جائزة الإمتثال الدولية للموانئ ومستمر في عمله لاستقبال المساعدات الإنسانية لأكثر من ١٩ مليون في معظم المحافظات رغم الصعوبات التي يتعرض لها من قبل دول العدوان.

ولفت إسحاق إلى أهمية زيارة وفد برنامج الأغذية العالمي برئاسة المدير الإقليمي للبرنامج استيفن اندوسون، للاطلاع على أهمية مينائي الحديدة والصليف في إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني والتخفيف من معاناته.

وأشار إلى أنه ومن منطلق هذه الأهمية الاستراتيجية لميناء الحديدة حريٌ ببرنامج الأغذية العالمي والمنظمات الدولية التعاون مع مؤسسة موانئ البحر الأحمر بالضغط باتجاه استمرار فتح مينائي الحديدة والصليف وتأمين الوصول إليهما بما يكفل استقبال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

بدوره أشاد المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي باليمن أستيفن اندرسون، بمستوى التعاون والتنسيق بين قيادة المحافظة وإدارة ميناء الحديدة مع البرنامج من أجل التخفيف من آثار الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من ١٩ مليون يمني.

وأكد أن البرنامج قدم خلال الفترة الماضية سبعة ملايين طن من المساعدات الإنسانية للشعب اليمني بما فيهم النازحين .. لافتا إلى أنه يتم حاليا تفريغ ثلاث سفن تابعة للبرنامج تحمل على متنها ٧٥ ألف طن من المساعدات إلى جانب سفينتين في طريقهما لميناء الحديدة تحملان ٥٤ ألف طن من المساعدات.

كما أكد أندرسون أن البرنامج سيعمل كل ما بوسعه باتجاه بقاء مينائي الحديدة والصليف مفتوحان لإغاثة المواطنين .. مبينا أن اليمن بحاجة ماسة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار.

ولفت المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي إلى أن إدارة البرنامج ستقوم بإطلاع العالم على المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يمر بها الشعب اليمني نتيجة الحرب والحصار.

وكان القائم بأعمال محافظ الحديدة ورئيس مواني البحر الأحمر اليمنية ووفد برنامج الغذاء العالمي قد تفقدوا أرصفة ميناء الحديدة وسير تفريغ سفن المساعدات الإنسانية .

كما قاموا بزيارة هنجر صيانة الرافعات واطلعوا على حجم الأضرار التي تعرضت لها هناجر ميناء الحديدة المخصصة للتخزين جراء قصف طيران العدوان.

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