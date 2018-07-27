محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة كريزن تقيم جلسة تعريفية للإعداد لمعرض تشكيلي عن السلام والتعايش ذمار - سبأ :





نظمت مؤسسة كريزن الطبية الإنسانية بمحافظة ذمار اليوم جلسة تعريفية للفنانين التشكيليين للإعداد والترتيب لمعرض اللوحات التشكيلية ومشروع المؤتمر المحلي للسلام والتعايش في المحافظة وذلك ضمن مبادرات منظمات المجتمع المدني التي يمولها مشروع تعزيز الحكم المحلي الشامل وبناء السلام.





تناولت الجلسة التي شارك فيها 20 من الفنانين التشكيليين محاور المعرض التشكيلي الذي سيتم إقامته من قبل المنظمة تزامنا مع مؤتمر محلي لتعزيز قيم التعايش والسلام.



وأوضح رئيس المؤسسة المهندس محمد المنقذي أن الجلسات التعريفية تأتي كمقدمة للإعداد لمعرض تشكيلي يضم أكثر من عشرين عملا تشكيلي يجسد قيم التعايش والسلام داخل المجتمع ويعزز ثقافة القبول بالآخر.



وأشار إلى أن المنظمة ستقيم سلسلة جلسات نقاشية للوجاهات الإجتماعية والقيادات التنفيذية وممثلي المنظمات وأعضاء المجالس المحلية والناشطين للخروج بأوراق عمل ترسخ مبدأ التعايش والسلام داخل المجتمع على أن تقدم أوراق العمل إلى المؤتمر المحلي للتعايش والسلام الذي سيعقد بالتزامن مع إقامة المعرض التشكيلي ومسرح صامت.

سبـأ [26/يوليو/2018]سبـأ