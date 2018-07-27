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السيد عبدالملك الحوثي يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن
[26/يوليو/2018]
صنعاء - سبأ :

التقى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث .


وفي اللقاء أكد السيد عبدالملك الحوثي التعاطي بإيجابية مع مساعي المبعوث الأممي لإيقاف العدوان على اليمن والوصول لحل سلمي شامل .

وأشار إلى أن المشكلة التي تعرقل المفاوضات هي تعنت قوى العدوان ورفضهم للحلول السياسية الشاملة .. وقال " ولهذا فإن توفر الإرادة والمصداقية وجدية دول العدوان في التوجه نحو السلام، أمر لا بد منه لنجاح أي جولة مشاورات سياسية".

وأكد السيد عبدالملك الحوثي على أهمية البدء بالخطوات ذات الطابع الإنساني لأهميتها في المساعدة على الحل كملف الأسرى والمعتقلين وغيرها من القضايا التي تمس حياة الشعب اليمني الذي يتعرض لحصار شامل على مدى سنوات العدوان وما ترتب على ذلك من آثار إنسانية مؤلمة.

كما أكد على أهمية أن تحافظ الأمم المتحدة على توازنها وتعاطيها المسئول في قضية العدوان على اليمن وأن تقوم بدورها وفقا لمواثيقها الأممية بعيدا عن أي انحياز لقوى العدوان.

سبـأ
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