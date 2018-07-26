انخفاض أسعار الذهب مع صعود الدولار رغم التوترات الأمريكية الإيرانية انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي استمر فيه هدوء رد الفعل من جانب المستثمرين إزاء الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران.