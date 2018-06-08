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آخر تحديث: الجمعة، 08 - يونيو - 2018 الساعة 09:05:20م
السيد عبد الملك الحوثي يحيي الشعب اليمني على الخروج المشرف في يوم القدس العالمي
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السيد عبد الملك الحوثي يحيي الشعب اليمني على الخروج المشرف في يوم القدس العالمي
[08/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ:

حيا قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي الشعب اليمني على الخروج الجماهيري المشرف والكبير في يوم القدس العالمي.

وقال السيد عبدالملك الحوثي في برقية أعزاز وتقدير للشعب اليمني " حضوركم يفوق أيَّ حضور في أي بقعة أخرى في العالم العربي بالرغم من الظروف الصعبة نتيجة العدوان والوضع الاقتصادي".

وأشار إلى أن هذا الحضور يعبّر عن وعي عال وتفاعل وإحساس حي واستشعار للمسئولية، كما يعبّر عن القيم العظيمة التي تتحلون بها من حرية وإباء ووفاء ويعبّر عن الدافع الإيماني.

وأضاف السيد عبدالملك الحوثي " يحق لكل الأجيال اللاحقة أن تفتخر بكم".



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