محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة حقوق الإنسان تدين استهداف العدوان لمحمية برع بالحديدة







أدانت وزارة حقوق الإنسان استهداف دول تحالف العدوان لمحمية برع وسوق شعبية بالمديرية في محافظة الحديدة .



وأشارت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إلى أن الغارات أدت إلى إحراق وإتلاف كل الأشجار النادرة الموجودة في المحمية وتدمير كافة المحال التجارية في السوق الشعبية التابعة لمديرية برع واحتراق كل ما بداخلها ، وإحداث خسائر فادحة في ممتلكات المواطنين .



وأكد البيان أن هذا العمل الإجرامي المتعمد من الجرائم والممارسات الإرهابي التي دأبت عليها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية من خلال شنها هجمات مباشرة ومنظمةً ومخطط لها سلفاً على المدنيين والأعيان المدنية والثقافية المشمولة بالحماية الدولية.



وأوضحت أن هذه الجريمة استمرار ممنهج لمسلسل الجرائم اليومية التي يرتكبها العدوان التي طالت عشرات الأسواق والتجمعات السكانية المكتظة بالمدنيين في مختلف محافظات الجمهورية وأدت إلى سقوط المئات من الضحايا المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء والمسنين.



وطالبت الوزارة الأمم المتحدة ومجلسي الأمن وحقوق الانسان، والمنظمات الدولية التابعة لها وخاصةً اليونيسكو واللجنةَ الدوليةَ للصليب الأحمر القيام بمسئولياتهم الدولية والانسانية والقانونية والأخلاقية لوقف كافة أشكال العدوان الممنهج علی اليمن وشعبه وكل مقدراته الحضارية والاقتصادية والثقافية .



وجددت التأكيد على ضرورة إنفاذ مطالبها المتكررة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر التي ارتكبتها دول العدوان وماتزال ترتكبها علی مرأی ومسمع من العالم

سبأ [08/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:سبأ