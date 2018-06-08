ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 08 - يونيو - 2018 الساعة 03:18:48م
نص كلمة السيد عبد الملك الحوثي بمناسبة يوم القدس العالمي
ألقى قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي كلمة مساء أمس بمناسبة يوم القدس العالمي.
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يُحاصر المصلى القبلي
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك، وحاصرت المصلى القبلي، وذلك تزامنًا مع سماح شرطة الاحتلال لعشرات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
إستقرار أسعار الذهب عند 1293 دولار للاوقية
إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عند 1293 دولار للاوقية في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
المنتخب الوطني يتراجع تسعة مراكز في تصنيف الفيفا لشهر يونيو
تراجع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تسعة مراكز في التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر يونيو الجاري الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
آخر الأخبار:
وزارة حقوق الإنسان تدين استهداف العدوان لمحمية برع بالحديدة
أمسيات في حفاش بالمحويت لاحياء ذكری استشهاد الإمام علي
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عملية مباغتة بالبيضاء
عملية هجومية على مواقع المرتزقة في مريس بالضالع
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزارة حقوق الإنسان تدين استهداف العدوان لمحمية برع بالحديدة
[08/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:



أدانت وزارة حقوق الإنسان استهداف دول تحالف العدوان لمحمية برع وسوق شعبية بالمديرية في محافظة الحديدة .

وأشارت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إلى أن الغارات أدت إلى إحراق وإتلاف كل الأشجار النادرة الموجودة في المحمية وتدمير كافة المحال التجارية في السوق الشعبية التابعة لمديرية برع واحتراق كل ما بداخلها ، وإحداث خسائر فادحة في ممتلكات المواطنين .

وأكد البيان أن هذا العمل الإجرامي المتعمد من الجرائم والممارسات الإرهابي التي دأبت عليها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية من خلال شنها هجمات مباشرة ومنظمةً ومخطط لها سلفاً على المدنيين والأعيان المدنية والثقافية المشمولة بالحماية الدولية.

وأوضحت أن هذه الجريمة استمرار ممنهج لمسلسل الجرائم اليومية التي يرتكبها العدوان التي طالت عشرات الأسواق والتجمعات السكانية المكتظة بالمدنيين في مختلف محافظات الجمهورية وأدت إلى سقوط المئات من الضحايا المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة ومجلسي الأمن وحقوق الانسان، والمنظمات الدولية التابعة لها وخاصةً اليونيسكو واللجنةَ الدوليةَ للصليب الأحمر القيام بمسئولياتهم الدولية والانسانية والقانونية والأخلاقية لوقف كافة أشكال العدوان الممنهج علی اليمن وشعبه وكل مقدراته الحضارية والاقتصادية والثقافية .

وجددت التأكيد على ضرورة إنفاذ مطالبها المتكررة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر التي ارتكبتها دول العدوان وماتزال ترتكبها علی مرأی ومسمع من العالم

سبأ
  المزيد من (محلي)
أمسيات في حفاش بالمحويت لاحياء ذكری استشهاد الإمام علي
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عملية مباغتة بالبيضاء
عملية هجومية على مواقع المرتزقة في مريس بالضالع
استشهاد وإصابة مواطنين اثنين بنيران حرس الحدود السعودي في رازح بصعدة
قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان في هجوم وقصف على مواقعهم بتعز
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وتدمير المنازل والأسواق
خسائر فادحة للغزاة والمرتزقة وإحراق مخازن أسلحتهم في عمليات عسكرية واسعة
أمن ذمار يضبط ثمانية من المخدوعين والمرتزقة
نص كلمة السيد عبد الملك الحوثي بمناسبة يوم القدس العالمي
عملية نوعية تستهدف مواقع مرتزقة العدوان بجبهة نهم

العدوان السعودي على اليمن
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وتدمير المنازل والأسواق
[08/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن 14 غارة على محمية برع بالحديدة
[07/يونيو/2018]
طيران العدوان يستهدف منازل ومزارع المواطنين في عدة محافظات
[07/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية سحار بصعدة
[06/يونيو/2018]
طيران العدوان يستهدف بغارة منزل مواطن بمديرية عبس بحجة
[06/يونيو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by