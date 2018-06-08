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آخر تحديث: الجمعة، 08 - يونيو - 2018 الساعة 03:18:48م
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أمسيات في حفاش بالمحويت لاحياء ذكری استشهاد الإمام علي
[08/يونيو/2018]
المحويت - سبأ:



نظمت بمديرية حفاش محافظة المحويت أمسيات رمضانية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.

استعرضت الأمسيات التي أقيمت في مناطق الشجاف والغاوي والذاري بحضور رسمي وشعبي، نماذج من مواقف وشجاعة أمير المؤمنين علي ودوره في مقارعة الباطل ومناصرة الحق.

وتطرقت الأمسيات إلی الجوانب الملهمة لشخصية وصفات الإمام علي والروح الإيمانية العميقة التي خاض من خلالها مرحلة مهمة من الكفاح والجهاد لاعلاء كلمة الله وراية الاسلام.

وأكد الحاضرون في الأمسيات، ضرورة استلهام الدروس الإيمانية والمواقف العظيمة من شخصية وحياة أمير المؤمنين والتحلي بأخلاقه وصفاته وشجاعته لمواجهة صلف وغطرسة العدوان ورفض الذل والاستسلام ومناصرة الحق ونصرة الوطن والشعب والعمل بمشروع الجهاد لتحقيق النصر علی الاعداء .

وأكد أبناء حفاش استمرار صمودهم وثباتهم ودعمهم للمرابطين في جبهات العزة والكرامة للدفاع عن سيادة الوطن وكرامة الشعب..

وأشادوا بانتصارات أبطال الجيش واللجان الشعبية في الجبهات رغم الفارق في العدة والعتاد والامكانات والتعزيزات العسكرية لقوی العدوان ومرتزقتها ..

تخلل الأمسيات الرمضانية كلمات ومشاركات إنشادية وقصائد عبرت في مجملها عن موقف أبناء المديرية من العدوان والتصعيد ورفضهم الوصاية والاحتلال وتدمير الوطن.

سبأ
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