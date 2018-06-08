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آخر تحديث: الجمعة، 08 - يونيو - 2018 الساعة 03:18:48م
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العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وتدمير المنازل والأسواق
[08/يونيو/2018]
محافظات - سبأ:



واصل العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته استهداف المواطنين وتدمير المنازل والأسواق في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إصابة امرأة بجروح وتدمير منزل إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة .

وذكر المصدر أن مصور قناة المسيرة أصيب بجروح جراء استهدافه من قبل مرتزقة العدوان أثناء تغطيته الإنجازات الميدانية للجيش واللجان الشعبية في مديرية المتون بمحافظة الجوف .

وشن طيران العدوان غارة على مديرية المصلوب وسبع غارات على مديرية المتون بالمحافظة .

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف بغارة منطقة المجاوحة بمديرية نهم في محافظة صنعاء .

وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان غارتين على مديرية اللحية و غارتين على مديريتي الحوك و الدريهمي ، واستهدف بأربع غارات سوقاً شعبياً في رأس محمية برع .

سبأ
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