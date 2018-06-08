[08/يونيو/2018]
محافظات - سبأ:
واصل العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته استهداف المواطنين وتدمير المنازل والأسواق في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إصابة امرأة بجروح وتدمير منزل إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة .
وذكر المصدر أن مصور قناة المسيرة أصيب بجروح جراء استهدافه من قبل مرتزقة العدوان أثناء تغطيته الإنجازات الميدانية للجيش واللجان الشعبية في مديرية المتون بمحافظة الجوف .
وشن طيران العدوان غارة على مديرية المصلوب وسبع غارات على مديرية المتون بالمحافظة .
وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف بغارة منطقة المجاوحة بمديرية نهم في محافظة صنعاء .
وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان غارتين على مديرية اللحية و غارتين على مديريتي الحوك و الدريهمي ، واستهدف بأربع غارات سوقاً شعبياً في رأس محمية برع .
سبأ