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خسائر فادحة للغزاة والمرتزقة وإحراق مخازن أسلحتهم في عمليات عسكرية واسعة
[08/يونيو/2018] محافظات - سبأ:



نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية واسعة كبدت العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وإحراق مخازن الأسلحة ، وانتهت بالسيطرة على عدد من المواقع خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجيش السعودي في العمود وجولة الخوبة والخوبة بجيزان ، و تم إطلاق صاروخ زلزال 2 وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة في موقع الدود وأسفل الدود وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وفي عسير أشار المصدر إلى قنص اثنين من مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب .

وأكد المصدر سيطرة أبطال الجيش واللجان الشعبية على جبهة مزوية بمديرية المتون في محافظة الجوف إثر عملية هجومية واسعة من كل الاتجاهات على المرتزقة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم بينهم قيادات و خسائر فادحة في العدة والعتاد وإحراق جميع مخازن الأسلحة التابعة لهم .

ولفت المصدر إلى انكسار زحف للمرتزقة في جبهة صبرين والخليفين بمديرية خب والشعف وتدمير 13 آلية عسكرية منها 5 تحمل معدلات وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .

وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة بينهم قيادات في عملية نوعية على مواقعهم في جبهة المهاشمة في خب والشعف وتدمير 5 آليات عسكرية بصواريخ موجهة منها 3 آليات تحمل معدلات .

وذكر المصدر أن عدداً من المرتزقة قتلوا وأصيبوا إثر صد زحف لهم على منطقة طيبة الإسم ، كما تم إحراق مخزن أسلحة تابع لهم شرق مديرية المتون .

وأفاد المصدر أن الجيش واللجان نفذوا كميناً للمرتزقة في جبهة الوازعية بمحافظة تعز أدى إلى مصرع وإصابة عدد منهم .

وتمكن الجيش واللجان الشعبية من كسر زحفين للمرتزقة باتجاه تبيشعة والعنين في جبل حبشي وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم ولاذ من تبقى بالفرار دون إحراز أي تقدم .

و حسب المصدر دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعاً لأفراد وآليات المرتزقة في جبهة الشريجة بـكرش في محافظة لحج ما أدى إلى مصرع عدد منهم وتدمير آليات .

كما أكد المصدر مصرع وإصابة عدد من الغزاة والمرتزقة خلال إحباط محاولة تسلل شرق حيس في جبهة الساحل الغربي .

سبأ
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