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آخر تحديث: الجمعة، 08 - يونيو - 2018 الساعة 05:03:54ص
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أمن ذمار يضبط ثمانية من المخدوعين والمرتزقة
[08/يونيو/2018] ذمار - سبأ:
ضبط رجال الأمن بمديرية الحدا بمحافظة ذمار ثمانية من المخدوعين والمرتزقة كانوا في طريقهم للالتحاق بمعسكرات الغزاة والمحتلين في مأرب.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن رجال الأمن تمكنوا من رصد تحركات الثمانية وإلقاء القبض عليهم .

ولفت المصدر أن ذلك يأتي هذا في إطار حرص الأجهزة الأمنية على الشباب الذي يسعى العدوان لاستدراجهم بالأكاذيب ليكونوا وقودا لمعاركه العدوانية ضد اليمن.

ودعا المصدر إلى الاستفادة من الدروس والتجارب المريرة والمذلة التي نقلها مخدوعين سبق وان تورطوا في معسكرات الغزاة والمحتلين.
سبأ
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