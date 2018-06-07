توزيع 300 سلة غذائية للفقراء والنازحين وذوي الاحتياجات الخاصة بذمار [08/يونيو/2018] ذمار - سبأ:

دشنت مؤسسة أيادي الرحمة الخيرية الإنسانية التنموية اليوم توزيع 300 سلة غذائية على الفقراء والمحتاجين والنازحين بمدينة ذمار بدعم مؤسسة الأيادي النقية ممثلة بفاعل الخير الدكتور أسامة عمر هيكل.



وفي التدشين أشاد مدير مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة خالد سيف المقدشي بجهود مؤسسة أيادي الرحمة والداعمين لها في التخفيف من المعاناة الإنسانية خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



ودعا كافة المنظمات ورجال الخير إلى تبني مثل هذه المبادرات الإنسانية خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية وانقطاع المرتبات وزيادة أعداد النازحين إلى المحافظة.



إلى ذلك أشار المدير التنفيذي لمؤسسة أيادي الرحمة محمد عبدالله الغليبي إلى أن المؤسسة تنفذ خلال شهر رمضان سلسلة من الأعمال الخيرية.



ونوه بجهود الداعمين لنشاط المؤسسة والذي مكنها من الوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع خصوصا الفقراء والأيتام والنازحين وذوي الاحتياجات الخاصة.

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