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آخر تحديث: الجمعة، 08 - يونيو - 2018 الساعة 03:14:37ص
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محافظ ذمار يطلع على نشاط مخبز ذمار الخيري
[08/يونيو/2018] ذمار - سبأ:
اطلع محافظ ذمار محمد حسين المقدشي على نشاط مخبز ذمار الخيري والذي يوفر إحتياجات أكثر من 700 أسرة من الفقراء والمعسرين والنازحين من الخبز يوميا وتقديم مواد غذائية في المواسم.

وخلال الزيارة أشاد المحافظ المقدشي بالجهود التي يبذلها القائمين على المخبز في التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة والمحتاجة جراء العدوان والحصار.

وأكد على أهمية دعم جهود المخبز بما يمكنه من الإستمرار في أداء دوره الإنساني خصوصا في ظل العدوان والحصار.

ودعا التجار والميسورين ورجال الخير إلى دعم المخبز بما يمكنه من التوسع في خدماته والوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين.

وكان المحافظ المقدشي استمع من توفيق الغليبي إلى شرح عن نشاط المخبز الذي يقدم خدماته بدعم من رجال الخير.

وبين أن المخبز يقوم في المواسم بتوزيع المواد الغذائية الأساسية والمساعدات العينية إلى جانب الخبز كتوزيع كسوة العيد ولحوم الأضاحي والحقيبة المدرسية والبطانيات.

وأشار إلى أن المخبز يتطلع خلال المرحلة القادمة إلى التوسع بإستهداف أسر جديدة وإيجاد مراكز دائمة لاستلام الخبز يوميا قريبة من الأسر المستفيدة وكذا توزيع كسوة العيد وعمل مشغل للأسر القادرة على الإنتاج.
سبأ
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