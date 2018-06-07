وزارة الخدمة تهيب بالجهات إرسال ممثليها لاستلام كشوفات الموظفين الذي تم معالجة أوضاعهم [08/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:

أهابت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكافة وحدات وأجهزة ومؤسسات الدولة المركزية والمحلية ووحدات القطاع الاقتصادي والمستقلة، سرعة إرسال ممثليها إلى مقر الوزارة لاستلام كشوفات أسماء الموظفين الذين تم معالجة وتصحيح أوضاعهم وذلك لاستكمال إجراءات صرف مرتباتهم.



وأشارت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات (اللجنة الفنية لمشروع تنظيف كشف الراتب) في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أنها قامت باتخاذ المعالجات اللازمة لمن تم تصحيح أوضاعهم من موظفي وحدات الخدمة العامة حتى تاريخ 5 يونيو 2018م .



فيما يلي نص البيان:



بناء على تعميم وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم(25) وتاريخ 30/5/2018م بشان تأجيل المصادقات على كشوفات الـ 50% من راتب شهر أغسطس 2017م والذي نصت الفقرة (الثانية) منه على :



مراجعة وتجميع كافة الأوليات والوثائق القانونية لمعالجة من تم توقيف مرتباتهم من الموظفين المتخلفين عن البصمة والمزدوجين وبقية حالات الاختلالات والرفع بها إلى الوزارة بصورة جماعية من خلال مدراء الموارد البشرية حتى تتمكن الوزارة من استكمال إجراءات تصحيح ومعالجة أوضاعهم ومخاطبة وزارة المالية بالتعزيز بمرتباتهم بصورة جماعية.



وعطفاً على تعميم وزارة المالية رقم (14) وتاريخ 12/5/2018م صرف 50% من مرتبات شهر أغسطس 2017م وعلى تعميم وزارة المالية رقم (14) بتاريخ 12/5/2018م الذي نصت الفقرة (الرابعة)منه على : ( مصادقة وزارة الخدمة والتأمينات على 50% من كشوفات راتب شهر أغسطس 2017م التي سيتم صرفها) تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى.



فإن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ( اللجنة الفنية لمشروع تنظيف كشف الراتب ) قد قامت باتخاذ المعالجات اللازمة لمن تم تصحيح أوضاعهم من موظفي وحدات الخدمة العامة حتى تاريخ 5/6/2018م .



وتهيب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكافة وحدات وأجهزة ومؤسسات الدولة المركزية والمحلية ووحدات القطاع الاقتصادي والمستقلة التي التزمت العمل بموجب تعميم وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم (25) وتاريخ 30/5/2018م سرعة إرسال ممثليهم إلى مقر الوزارة لاستلام كشوفات بأسماء الموظفين الذين تم معالجة وتصحيح أوضاعهم وذلك لاستكمال إجراءات صرف مرتباتهم .



وتؤكد وزارة الخدمة والتأمينات على كافة الوحدات بتنفيذ ما تضمنه التعميم الصادر عن الوزارة رقم (25)وتاريخ 30/5/2018م والتعميم الصادر عن وزارة المالية رقم (14) وتاريخ 12/5/2018م.

سبأ